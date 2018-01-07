«Леганес» на своем поле переиграл «Реал Сосьедад»

В турнирной таблице «Леганес» поднялся на восьмое место (24 очка), «Реал Сосьедад» идет 11-м (23 очка).

Встреча, которая прошла на стадионе «Мунисипаль де Бутарке», завершилась со счетом 1:0.

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