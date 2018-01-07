«Леганес» на своем поле переиграл «Реал Сосьедад»

Встреча, которая прошла на стадионе «Мунисипаль де Бутарке», завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол на 75-й минуте матча забил бразильский полузащитник Габриэл.
В турнирной таблице «Леганес» поднялся на восьмое место (24 очка), «Реал Сосьедад» идет 11-м (23 очка).
Чемпионат Испании. 18-й тур
«Леганес» — «Реал Сосьедад» — 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 75 Габриэл Пирес.«Леганес»: Куэльяр, дос Сантос, Рико, Сальдуа, Муньос, Перес, Гумбау (Рамос, 46), Габриэл Пирес, Эль-Жар (Бустинса, 80), Эрасо, Бовю (Герреро, 68).«Реал Сосьедад»: Рульи, Льоренте (Родригес, 78), Мартинес, Одриосола, Навас, Сурутуса, Ильярраменди, Каналес (Хуанми, 65), Прието (Баутиста, 83), Ойарсабаль, Виллиан Жозе.Предупреждение: Виллиан Жозе (34).