Венгер дисквалифицирован на три матча

Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала главного тренерана три матча за неподобающее поведение и резкое общение с судьями в раздевалке после гостевой ничьей с(1:1) в матче 21-го тура английской Премьер-лиги, сообщает Sky Sports.

Как сообщается, ФА вынесла решение наказать Венгера трехматчевой дисквалификацией и штрафом в размере 40 тыс. фунтов.

Таким образом, Венгер не сможет руководить командой с тренерского мостика в ближайших играх против «Ноттингем Форест», «Челси» и «Борнмута», однако ему разрешено присутствовать на стадионе.