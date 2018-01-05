Венгер дисквалифицирован на три матча

На фото:Арсен Венгер
metro.co.uk
Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера
на три матча за неподобающее поведение и резкое общение с судьями в раздевалке после гостевой ничьей с «Вест Бромвич Альбион»
(1:1) в матче 21-го тура английской Премьер-лиги, сообщает Sky Sports.
Как сообщается, ФА вынесла решение наказать Венгера трехматчевой дисквалификацией и штрафом в размере 40 тыс. фунтов.
Таким образом, Венгер не сможет руководить командой с тренерского мостика в ближайших играх против «Ноттингем Форест», «Челси» и «Борнмута», однако ему разрешено присутствовать на стадионе.