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    ЦСКА проиграл «Спортингу» борьбу за Вендела

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    Вендел
    На фото:Вендел
    Полузащитник «Флуминенсе» Вендел, которым интересовался московский ЦСКА, продолжит карьеру в «Спортинге».

    Об этом сообщил главный тренер бразильской команды Абел Брага.

    «Вендел станет хорошим приобретением для "Спортинга". Он адаптируется к португальскому футболу в ближайшие пять месяцев.

    Лиссабонский клуб не только получил великолепного футболиста, но и сделал отличное финансовое вложение», — сказал Брага в эфире радиостанции TSF.

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    Ранее появилась информация, что ЦСКА готов заплатить «Флуминенсе» 9 миллионов евро за 20-летнего полузащитника.

    В 2017 году Вендел провел 41 матч за «Флуминенсе», забив шесть голов.

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