ЦСКА проиграл «Спортингу» борьбу за Вендела

Об этом сообщил главный тренер бразильской команды Абел Брага.
«Вендел станет хорошим приобретением для "Спортинга". Он адаптируется к португальскому футболу в ближайшие пять месяцев.
Лиссабонский клуб не только получил великолепного футболиста, но и сделал отличное финансовое вложение», — сказал Брага в эфире радиостанции TSF.
Окоронкво убеждал Мусу зимой вернуться в Россию
Ранее появилась информация, что ЦСКА готов заплатить «Флуминенсе» 9 миллионов евро за 20-летнего полузащитника.
В 2017 году Вендел провел 41 матч за «Флуминенсе», забив шесть голов.