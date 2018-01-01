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    Окоронкво убеждал Мусу зимой вернуться в Россию

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    Айзек Окоронкво
    На фото:Айзек Окоронкво
    Бывший защитник «Алании», «Москвы» и «Ростова» Айзек Окоронкво сообщил, что убеждал нигерийского форварда «Лестера» Ахмеда Мусу, ранее выступавшего за ЦСКА, зимой вернуться в Россию.

    «Не так давно пытался убедить Мусу, что возвращение в Россию стало бы правильным шагом. В "Лестере" он сидит на скамейке, совсем растерял игровой тонус. Перед чемпионатом мира ему нужна команда, которую он хорошо знает, а уже после турнира можно будет думать и о других вариантах. Тем более ЦСКА и самому сейчас очень нужен центральный нападающий.

    Думаю, он выбрал не ту команду. "Лестер" нельзя отнести к топ-клубам – его удел бороться за выживание. В такой ситуации новичку очень сложно вписаться в коллектив, так как результат нужен здесь и сейчас. В Англии иностранцу нужно месяцев шесть, чтобы адаптироваться, но ждать никто не станет. В топ-клубе же есть такая возможность благодаря более внушительной обойме. Взять, к примеру, Александра Ляказетта, которого Арсен Венгер мог постепенно подпускать в основе, пока тот не раскрылся. Или Неманья Видич, не впечатлявший в первые полгода, а затем доросший до капитана "МЮ".

    Слышал, что к Федору Смолову проявляет интерес "Вест Хэм", но я бы посоветовал бы хорошо подумать. На мой взгляд, лучшим игрокам РФПЛ стоит уезжать только в ведущие клубы Англии – в остальных велик риск провалиться. Для них каждый матч как финал, а неподготовленный к местным реалиям футболист может с этим не справиться», — цитирует Окоронкво Sportbox.

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