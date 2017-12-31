Лукаку пропустит ближайшие две игры

Форвард «Манчестер Юнайтед»пропустит ближайшие два матча, заявил главный тренер манкунианцев

Бельгиец получил травму после столкновения с защитником «Саутгемптона» Уэсли Худтом. Субботний матч на «Олд Траффорд» был остановлен на 8-й минуте после того, как Лукаку в борьбе за мяч столкнулся головой с Худтом. После столкновения форвард «Юнайтед» не смог самостоятельно подняться с газона, врачи оказывали ему помощь, после чего унесли его с поля на носилках.

«Это футбол. Ему просто не повезло. Я знаю, что обычно плохие новости поступают незамедлительно, но их не поступало. Я думаю, что у нас есть проблемы на ближайшие два матча», — цитирует португалського специалиста пресс-служба «МЮ».

Таким образом, Лукаку пропустит игру чемпионата Англии против «Эвертона» и кубковую встречу против «Дерби Каунти».

Ранее стало известно, что шведский форвард «МЮ» Златан Ибрагимович выбыл на один месяц.