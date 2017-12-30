ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Роналду после завершения карьеры хочет снимать фильмы

    Реал Мадрид Примера Футбол Испании Между тем Светская жизнь Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Алессандро Дель Пьеро и Криштиану Роналду
    На фото:Алессандро Дель Пьеро и Криштиану Роналду
    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры.

    Интервью у португальского футболиста брал бывший форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро.

    «Я бы хотел заниматься съемкой фильмов. У меня есть отели, спортивные залы, своя линия одежды. Я вижу себя в качестве бизнесмена.

    Сейчас я сосредоточен на том, что делаю. Хотя я осознаю, что рано или поздно настанет момент уйти.

    Роналду попросил "Реал" продать его за "реалистичную цену"

    Моя жизнь после футбола будет прекрасной, я уверен. Я говорю не о деньгах, а о том, что буду получать удовольствие от других занятий», – приводит слова Роналду Marca.

    «Барса», «Барса» только «Барса»Прогноз на победителя чемпионата Испании по футболу сезона 2017/18
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • «Реал»: по пути «Барселоны»
  • Насколько серьезны проблемы королевского клуба?
    •
  • Вератти в пустыне, Гризманн в НБА, а Буффон — в пушистом свитере
  • Наблюдаем через «Инстаграм», как звезды футбола праздновали Рождество
    •
  • 29/12
    • Роналду мог перейти в «Ювентус»
  • 29/12
    • Полузащитник «Севильи» может перейти в «Эвертон»
  • 29/12
    • Роналду и Зидан получили награды Globe Soccer Awards
  • 28/12
    • Монтелла возглавил «Севилью»
  • 28/12
    • Коутиньо остается главным приоритетом «Барселоны»
  • 28/12
    • Куртуа сказал «Реалу» о желании стать его игроком
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Леонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Дмитрий ЛоськовМашина времени. Лоськов провел прощальный матч«Локомотив» разгромил «Оренбург» в прощальном матче Дмитрия ЛоськоваКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Алекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайн«Спартак» празднует чемпионство«Спартак» всем все доказалПобеда «Спартака» над «Тереком» и празднование чемпионства — в нашем обзоре прессы
    Подробный разбор
  • Трансферы «МЮ»: кто интересен и кто нужен
  • Каким может быть усиление команды?
    •
  • «Реал»: по пути «Барселоны»
  • Насколько серьезны проблемы королевского клуба?
    •
  • Неопределенность по Промесу, новичок из «Астаны», россиянин из Турции
  • Последние трансферные слухи о московском «Спартаке»
    •
  • Он улетел, но обещал вернуться. Мутко пытается обмануть реалии
  • СМИ о решении Виталия Мутко временно приостановить работу в РФС
    •
  • Упущенная победа. «МЮ» слишком рано расслабился
  • СМИ – о матче английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Юнайтед»
    •
  • «Барселона» заставила замолчать «Сантьяго Бернабеу»
  • Реакция СМИ на победу «Барселоны» в «Эль-Класико»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Праздничный футбол на островах
  • Прогнозы и ставки на футбол 30 декабря
  • 6,60
    •
  • Поможет ли «Денверу» отсутствие Эмбиида?
  • «Денвер» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 31 декабря
  • 1,80
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 20:12
    • Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Лестером»
  • 19:59
    • «Челси» разгромил «Сток Сити»
  • 18:56
    • «Рома» упустила победу над «Сассуоло»
  • 17:17
    • «Селтик» сыграл вничью с «Рейнджерс» в 410-м дерби
  • 17:04
    • Болельщики «Шахтера» вновь признали Марлоса лучшим игроком года
  • 16:55
    • Кузяев: С аргентинцами изъясняемся жестами
  • 16:26
    • «Фиорентина» и «Милан» разошлись миром
  • 16:09
    • Панченко решил обойтись без отпуска
  • 15:52
    • Полузащитник «Интера» заболел гриппом
  • 15:35
    • Гришин не видит нехватки футболистов у ЦСКА
  • 15:18
    • «Сантос» устраивает предложение «Спартака» по Вериссимо
  • 15:02
    • Состав «Анжи» пополнил нападающий
  • 14:50
    • Маркин надеется на благоразумность российских болельщиков в 2018 году
  • 14:37
    • Титов назвал ФНЛ самой сложной лигой в Европе
  • 14:05
    • «Барселона» предложила хавбеку подписать контракт до окончания карьеры
  • 13:48
    • «Динамо» продлило контракт с полузащитником
  • 13:36
    • Калинич показал фото травмированной лодыжки после критики фанатов
  • 13:21
    • Венгер нашел замену Санчесу в «Кристал Пэлас»
  • 13:08
    • Роналду попросил «Реал» продать его за «реалистичную цену»
  • 12:52
    • Агент: Бонуччи не покинет «Милан»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус