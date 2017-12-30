Роналду после завершения карьеры хочет снимать фильмы

Интервью у португальского футболиста брал бывший форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро.
«Я бы хотел заниматься съемкой фильмов. У меня есть отели, спортивные залы, своя линия одежды. Я вижу себя в качестве бизнесмена.
Сейчас я сосредоточен на том, что делаю. Хотя я осознаю, что рано или поздно настанет момент уйти.
Роналду попросил "Реал" продать его за "реалистичную цену"
Моя жизнь после футбола будет прекрасной, я уверен. Я говорю не о деньгах, а о том, что буду получать удовольствие от других занятий», – приводит слова Роналду Marca.