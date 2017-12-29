Михалик опроверг слухи о желании разорвать контракт с «Локомотивом»

Защитник «Локомотива»опроверг информацию о том, что он намерен разорвать контракт с железнодорожниками.

Ранее издание Sport Аrena сообщило, что 34-летний игрок обороны рассматривает возможность продолжения карьеры в США или Канаде.

«Спасибо, что рассказали о новогодней шутке в СМИ, ведь мой контракт истекает летом 2018 года, и планов о переходе пока нет. Меня вполне устраивает моя работа в клубе лидера первенства России под руководством Юрия Павловича Семина, а гуляющую в интернете информацию касательно разрыва контракта прошу считать недостоверной!» — цитирует FootBoom Михалика

Напомним, Михалик выступает за «Локомотив» с 2013 года. В этом сезоне украинский защитник принял участие в 12 матчах на клубном уровне, забив 1 мяч и заработав 4 желтые карточки.