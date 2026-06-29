Топовый боец легкой весовой категории UFC Рафаэль Физиев остался недоволен новой системой рейтингов на основе искусственного интеллекта, о чем высказался на пресс-конференции по окончании турнира в Баку.

Рафаэль Физиев и Мануэль Торрес globallookpress.com

«Новая система рейтингов — это полный отстой. Что сказать бойцам дивизиона? Все меня и так знают. Все знают, что я дважды дрался с чемпионом»

На прошлой неделе UFC запустил новую систему рейтингов, основанной не на популярности в медиа, а на статистике. Учитываются только частота выступлений, победы и поражения.

В прежней версии рейтинговой системы Рафаэль занимал 11-е место среди лучших легковесов. В новом ростере «Атамана» нет в топ-15. Напомним, что на UFC Baku Физиев одержал победу нокаутом в главном событии вечера над Мануэлем Торресом.