Известный инсайдер Майк Коппингер сообщил о переносе поединка с участием бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу по втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса и Кристиана Мбилли.

Сауль Альварес globallookpress.com

Изначально их бой был запланирован на 12 сентября на турнире в Эр-Рияде. Из-за организационных проблем было принято решение перенести поединок на конец октября. Место боя остается неизменным.

Встреча также пройдет в рамках второго среднего дивизиона, победитель противостояния станет обладателем вакантного пояса по версии WBC.

Напомним, что «Канело» не выходил на ринг после прошлогоднего поражения в сентябре по очкам от Теренса Кроуфорда. Тогда Альварес потерял все 4 пояса.