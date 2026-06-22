Генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что турнир в Белом доме побил все рекорды по просмотрам и стал самым масштабным ивентом в истории ММА — его посмотрели 17,2 млн человек.

Дана Уайт globallookpress.com

«Это самое масштабное событие в нашей истории. И, конечно, самое масштабное событие в истории этого вида спорта. С тех пор, как закончилось сотрудничество с ESPN, моя главная задача в том, чтобы приносить пользу Paramount, и за эти шесть месяцев мы сделали многое.

Я имею в виду, что мы просто молчали, давали им возможность объявить о чем-то самостоятельно, а на некоторых рынках, где мы все еще работаем, оплата производится по подписке.

Нужно разобраться со всеми этими подписками и прочим, но глобальные цифры, вероятно, станут известны на следующей неделе», — добавил Уайт.