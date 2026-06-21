Экс-чемпион АСА в полусреднем весе Абубакар Вагаев проведет первый поединок в UFC с Сайгидом Изагахмаевым на турнире в Абу-Даби 25 июля.

Абубакар Вагаев globallookpress.com

Изначально он должен был драться с другим дебютантом. Предварительно Вагаеву запланировали поединок против Магомедрасула Гасанова, бывшего чемпиона АСА в средней весовой категории.

Абубакар в последний раз выступал в феврале прошлого года. Тогда он одолел единогласным решением судей Альберта Туменова, став новым чемпионом АСА в категории до 77 кг.

Напомним, что Вагаев тренируется в одной команде с Хамзатом Чимаевым, первым номером рейтинга среднего веса UFC. Всего в активе Абубакара 25 выигранных боев и 4 поражения в карьере.