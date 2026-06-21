Представитель топ-10 рейтинга полутяжелого веса UFC Джамал Хилл не видит смысла в организации реванша Сирила Гана и Алекса Перейры.

Алекс Перейра globallookpress.com

«Когда я почувствовал, что в нашем бою с Перейрой должно было произойти что-то, чего не произошло, я подумал, что нам нужно сделать паузу, и что Алекс не должен был отмахиваться от рефери и сокращать дистанцию.

Вот и все, что я сказал. Я проиграл, но никого не обвинял. Стоит ли организовать реванш Гана и Перейры? Нет, какой в этом смысл?»

В со-главном бою на турнире UFC в Белом доме Алекс Перейра проиграл техническим нокаутом во втором раунде Сирилу Гану в битве за временный титул UFC в тяжелом весе.

Тогда «Поатан» обвинил рефери в своем поражении, что тот не сделал французу замечание ввиду запрещенных ударов локтями.