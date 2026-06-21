Новый чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи ответил отказом на второй поединок с Илией Топурией после того, как победил его на турнире в Белом доме.

Илия Топурия globallookpress.com

«Царукян точно следующий в очереди. Что касается Топурии? Нет. Он не получит реванша. Он может попытаться, но у него ничего не выйдет. Илия сдался в октагоне. Он сдался дважды. Я остановил его дважды. Что еще я должен сделать? Он не может бросить вызов мне. Ему нужно сразиться с Пэдди Пимблеттом или кем-то вроде него»

Для Топурии поражение от Гейджи стало первым в профессиональной карьере ММА за 18 поединков. Ранее Илия шел на серии из 17-ти выигрышей. Также он бывший чемпион UFC и в полулегком дивизионе.