Чемпион полусреднего дивизиона UFC Ислам Махачев рассказал, какие финансовые условия ставил Илия Топурия за бой с ним.

Ислам Махачев globallookpress.com

«Мне позвонили и предложили бой. Я согласился, ничего не требуя. Они сами предложили мне поединок с более высоким гонораром. На следующее утро из UFC перезвонили и сказали, что Топурия хочет 20 миллионов долларов.

Ему отказали. На этом все закончилось, а через пару часов его менеджер дал интервью. Он сказал, что денег на бой с Исламом не хватило, но за те же деньги, согласно контракту, они согласились драться с Гейджи»

Топурия в последний раз выступал на турнире UFC в Белом доме 15 июня. Илия сенсационно уступил техническим нокаутом в третьем раунде Джастину Гейджи, лишившись пояса в легком весе.