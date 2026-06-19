Турнир UFC в Белом доме, проходивший 15 июня в честь 250-летия независимости США, стал рекордным для Paramount+ по числу трансляций в прямом эфире.

Дана Уайт globallookpress.com

По данным Nielsen и Adobe Analytics, в США и Латинской Америке трансляцию посмотрели 17 миллионов зрителей. Турнир стал крупнейшим эксклюзивным мероприятием в прямом эфире в истории Paramount+: 8,2 миллиона зрителей.

Только в США трансляцию турнира UFC в Белом доме посмотрели в среднем 7 млн человек, еще 1,2 миллиона в Латинской Америке. Общее количество зрителей составило 15,26 миллиона в США и 1,67 миллиона в Латинской Америке.

Для сравнения, первый турнир UFC на канале FOX, главным событием которого стал бой за титул чемпиона в тяжелом весе между Кейном Веласкесом и Джуниором Дос Сантосом, в среднем собрал 5,7 миллиона зрителей в США, а на пике — 8,8 миллиона.