Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Даниэль Кормье включил Сирила Гана в число лучших бойцов современности в тяжелом весе.

Сирил Ган globallookpress.com

«Алекс Перейра осмелился стать великим. К сожалению, у него ничего не вышло. Сирил Ган — настоящий боец. Я не понимаю, почему мы так долго пытались не замечать Сирила, как одного из лучших, если не лучшего, тяжеловеса в мире. Он снова и снова доказывал, что достоин этого. Он снова и снова повторял нам: я заслужил эту возможность, я заслужил шанс на титульный бой. Ган в очередной раз показал, почему его так высоко ценят в этом дивизионе, нокаутировав Алекса Перейру»

В со-главном событии на турнире в Белом доме Сирил Ган финишировал Алекса Перейру во втором раунде, взяв временный титул в тяжелом весе.