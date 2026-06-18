38-летний бразильский боец Алекс Перейра, бывший чемпион UFC в двух категориях, продолжит карьеру в тяжелом весе, несмотря на поражение от Сирила Гана в дивизионе до 120 кг.

Алекс Перейра globallookpress.com

«На 100 % остаюсь в тяжелом весе. Подготовка прошла очень хорошо. Некоторые говорят, что я не был готов держать удар и меня вырубили джебом. В бою с Ганом моя стратегия заключалась не в том, чтобы тратить много сил или наносить много ударов. Я хотел использовать первый раунд, чтобы оценить ситуацию, а затем начать наращивать темп. Сирил Ган уже давно в тяжелом весе, он привык к этому весу. Но я продолжу бороться за пояс»

Поединок Перейры и Гана за временный титул UFC в тяжелом весе прошел в рамках со-главного события вечера на турнире в Белом доме 15 июня. В итоге Алекс проиграл нокаутом во втором раунде.