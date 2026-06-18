Два бывших чемпиона UFC Алекс Перейра (средний и полутяжелый вес) и Илия Топурия (легкий и полулегкий вес) отстранены от выступлений в промоушене по медицинским показателям на полгода.

Илия Топурия globallookpress.com

Каждый из них на минувшем турнире в Белом доме потерпел досрочные поражения. Алекс уступил в рамках дебюта в тяжелом весе в битве за временный титул Сирилу Гану.

Француз нокаутировал Перейру во втором раунде, нанеся тому многочисленные удары локтями в голову при добивании в партере.

Топурия уступил техническим нокаутом Джастину Гейджи. По окончании боя Илия был госпитализирован в связи с множественными травмами на лице, включая переломы глазниц.