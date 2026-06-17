Алекс Перейра призвал отстранить рефери Херба Дина от работы в поединках, назвав его главным виновником своего поражения нокаутом от Сирила Гана на турнире UFC в Белом доме.

Алекс Перейра globallookpress.com

«Херб Дин не мужчина. Он не должен был судить этот бой. Его нужно наказать. Это очень серьезная работа. Это очень серьезное событие. То, что произошло, должно было повлечь за собой юридические последствия для судьи.

Если вы посмотрите запись, то увидите, что я получил несколько ударов, в том числе локтем. Удары были запрещенными. Я вставал, мне было трудно прийти в себя, но я считаю, что, если бы не эти удары, я не оказался бы в таком положении и, возможно, смог бы восстановиться.

Может, и нет, но удары были очень сильные и запрещенные. Такого быть не должно, но у Гана за плечами долгая история. Грязные приемы, удары в затылок, локти», — подытожил Перейра.