Бывший чемпион UFC в полутяжелой категории Джамал Хилл заинтересован в поединке против Джоша Хокита в тяжелом дивизионе.

Джамал Хилл globallookpress.com

«Я перехожу в тяжелую весовую категорию. Это официальное заявление. Я работал над этим несколько месяцев, набирал необходимый вес, наращивал мышечную массу. Думаю, следующим соперником Джоша Хокита буду я. Нам стоит провести бой. Давайте сделаем это. Он не получит Перейру. У Алекса нет причин давать ему бой. Джош Хокит — тот, с кем я хотел бы сразиться в своем дебютном бою в тяжелом весе в UFC. Почему бы и нет?»

Хилл идет на серии из трех поражений кряду в полутяжелом весе, проиграв Алексу Перейре, Иржи Прохазке и Халилу Раунтри.