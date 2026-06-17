Звездный британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри раскрыл причины нежелания драться с бывшим чемпионом мира по трем версиям Энди Руисом.

Тайсон Фьюри globallookpress.com

«Энди Руис всего лишь жалкий толстяк. Хоть он и нокаутировал Энтони Джошуа, он и близко не подошел бы ко мне. Я бы ему башку проломил.

Но они запросили нереальные гонорары, которые не могут обеспечить. Это не шоу на стадионе, а бой для галочки. Энди Руис запросил слишком много, как и некоторые другие. Мы все еще ищем соперника»

Фьюри и его команда на данный момент ищут оппонента для тренировочного поединка в преддверии громкого противостояния с Энтони Джошуа, предварительно анонсированного на декабрь 2026-го.