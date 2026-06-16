Новый чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи считает, что Илия Топурия надломился психологически ближе к середине их боя на турнире в Белом доме, по итогу которого грузин проиграл досрочно.

Илия Топурия (слева) globallookpress.com

«Когда Топурия не смог завершить бой во втором раунде, я думаю, это подорвало его боевой дух, и он сломался. Опять же, я говорил об этом на пресс-конференции перед боем. Он сам загнал себя в угол, заявив, что будет доминировать»

После почти десяти лет выступлений в UFC Гейджи осуществил свою мечту и стал чемпионом. Ранее он потерпел две неудачи в титульных противостояниях.

В 2020 году Джастин не смог стать чемпионом в бою с Хабибом Нурмагомедовым, а в 2022 году проиграл Чарльзу Оливейре в поединке за вакантный титул.