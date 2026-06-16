Глава UFC Дана Уайт включил титульный бой в легком весе с участием Джастина Гейджи и Илии Топурии на турнире в Белом доме в число величайших поединков в истории ММА.

Дана Уайт globallookpress.com

«Это был бой вечера, бой года, бой чего угодно — это один из величайших боев, которые вы когда-либо видели. Это было невероятно, особенно с учетом того, что Джастин был аутсайдером с большим коэффициентом, а потом вышел и сделал то, что сделал. Илия пробивал невероятные удары в корпус, едва не вырубив Джастина в том раунде, а потом Гейджи пришел в себя и едва не провел болевой прием — вы видели все в этом бою»

Поединок Гейджи и Топурии завершился остановкой по истечении четырех раундов. Команда грузина выбросила белое полотенце в знак сдачи, а Джастин стал новым чемпионом UFC в легком весе.