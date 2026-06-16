Обладатель титула BMF в легком весе Чарльз Оливейра хочет провести реванш с новым чемпионом дивизиона Джастином Гейджи, о чем высказался в своих соцсетях.

Чарльз Оливейра globallookpress.com

«Пояса BMF и UFC в легком весе на кону. Джастин, давай продолжим творить историю. Победителю достанется все»

На минувшем турнире UFC в Белом доме Джастин Гейджи в главном событии вечера одержал победу техническим нокаутом над Илией Топурии ввиду отказа грузина продолжать драться по истечении четвертого раунда.

Оливейра ранее взял верх единогласным решением судей над Матеушем Гамротом и Максом Холлоуэем. В первом поединке с Гейджи Чарльз выиграл сабмишеном.