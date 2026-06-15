В главном событии вечера на турнире UFC в Белом доме Джастин Гейджи сенсационно одержал победу техническим нокаутом над Илией Топурией.

Джастин Гейджи globallookpress.com

По истечении четвертого раунда в команде «Эль-Матадора» объявили, что их боец не сможет продолжать встречу. «Хайлайт» нанес Топурии первое поражение в профессиональной карьере и стал новым чемпионом промоушена в легком весе.

К данному поединку Джастин подходил в статусе обладателя временного титула. Для Илии это была первая защита пояса после того, как он нокаутировал Чарльза Оливейру.

Теперь в активе грузина 17 побед и одно поражение в ММА. У Гейджи 28 выигранных поединков и 5 проигрышей в смешанных единоборствах.