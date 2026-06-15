В рамках карда турнира UFC в Белом доме Бо Никал в поединке в среднем весе одержал победу техническим нокаутом в концовке первого раунда над Кайлом Дакасом.

Бо Никал globallookpress.com

Бо полностью контролировал ход встречи, оформив тейкдаун уже на первой минуте противостояния. Далее после трех минут контроля в партере судья поднял бойцов на ноги.

Никал к концу первого раунда пробил фронт-кик, после чего добавил два хука и отправил соперника на настил. Далее последовала серия добиваний на канвасе, после чего рефери остановил встречу.

Никал одержал победу за 26 секунд до конца стартовой пятиминутки. Для 30-летнего американца это второй выигранный поединок кряду. У Кайла Дакаса прервалась серия из шести побед.