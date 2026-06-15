Восходящая звезда тяжелого веса UFC Джош Хокит одержал победу нокаутом во втором раунде над бывшим претендентом на титул Дерриком Льюисом на турнире в Белом доме.

Деррик Льюис globallookpress.com

«Невероятный Хок» выиграл с разгромным преимуществом первый раунд. После перерыва Джош продолжил прессинговать соперника, отправил его в нокдаун и забил градом ударов в партере.

Для Деррика Льюиса это третье поражение за 6 последних поединков в организации. Хокит остался непобежденным.

В его активе 10 выигранных поединков в смешанных единоборствах. В UFC он выступает с 2025 года. За это время Джош вышел на серию из четырех побед в лиге и занял пятую строчку в рейтинге.