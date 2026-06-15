Чемпион UFC в двух весовых категориях Алекс Перейра дебютировал в тяжелом дивизионе с поражения Сирилу Гану в со-главном событии вечера на турнире в Белом доме.

Сирил Ган globallookpress.com

Стартовый раунд поединка остался за французским спортсменом. Во втором отрезке Сирил упрочил свое преимущество, отправив соперника в нокдаун.

Алекс пережил атаку Гана и поднялся на ноги, однако тут же пропустил серию ударов навстречу и в итоге оказался в нокауте. Таким образом, Ган во второй раз в своей карьере взял временный титул в тяжелом весе.

По окончании боя с Перейрой француз заявил о желании провести реванш против Тома Аспиналла. Их первый поединок в октябре прошлого года был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны француза.