В рамках турнира UFC в Белом доме завершился поединок в легком весе с участием Маурисио Руффи и бывшего претендента на титул Майкла Чендлера.

Майкл Чендлер globallookpress.com

Американец уступил техническим нокаутом за 30 секунд до конца первого раунда. Руффи донес до головы соперника точный хук справа, после которого Чендлер упал на настил.

Рефери закончил поединок, присудив бразильцу победу техническим нокаутом. Для Руффи это второй выигранный бой кряду в организации. Ранее он аналогичным образом одолел Рафаэля Физиева.

Для Чендлера данное поражение стало шестым в UFC за 8 поединков с момента дебюта в промоушене с 2021 года. На счету американца только 2 победы в лиге.