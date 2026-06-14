Канадский боец ММА Айманн Захаби, участник турнира в Белом доме, считает Жозе Альдо более трудным соперником, чем Шон О’Мэлли, с которым ему предстоит поединок 15 июня.

«Я рад, что фанаты его поддерживают, но, в конце концов, тут ничего не поделаешь. Я дерусь с ним в клетке один на один. Никто ему не поможет. В конце концов, есть только я и он. Тот факт, что бой пройдет в Вашингтоне, ничего не меняет. Я не боюсь этого парня. Для меня Жозе Альдо — самый крупный, самый сильный, самый опасный парень в дивизионе, и я это пережил. Так что навыки Шона О’Мэлли меня не пугают»

Захаби занимает шестую строчку в рейтинге легчайшего веса UFC и идет на серии из шести выигранных поединков кряду. О’Мэлли располагается на третьей строчке.