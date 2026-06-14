Глава UFC Дана Уайт рассказал, какую роль президент США Дональд Трамп сыграл в развитии промоушена.

Дана Уайт и Дональд Трамп globallookpress.com

«Когда появился UFC, люди говорили: боже мой, это отвратительно, это ужасно. Боже мой, ММА — это жестоко. Дональд Трамп был первым, кто дал нам шанс»

На стыке 20-го и 21-го века ММА был запрещен в большинстве штатов США. Тогда UFC переживал не лучшие времена и сильно нуждался в спонсоре.

В 2001 году Дональд Трамп предложил Дане Уайту провести турнир в «Trump Plaza», после которого акции промоушена резко взлетели вверх.

Также президент США поспособствовал организации ивента в Белом доме 15 июня. В карде будет 7 поединков, в двух из них разыграют титулы в легком и тяжелом дивизионах.