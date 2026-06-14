Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили объяснил свое поражение Петру Яну в реванше в декабре 2025 года.

Мераб Двалишвили globallookpress.com

«Между двумя последними боями было всего два месяца: я дрался с Кори Сэндхагеном, а затем проиграл Яну. Других причин проигрыша нет, это немного сыграло против меня. Но я не оправдываюсь. Ян победил меня, так что теперь будет интересно посмотреть на трилогию. Теперь мы увидим настоящего победителя»

Петр Ян победил Двалишвили в ответном поединке единогласным решением судей, отобрав у грузина титул в легчайшем весе и прервав его серию из 14-ти выигрышей кряду. В первом бою в марте 2023 года Мераб аналогичным образом одолел российского спортсмена.