Представитель RAF Лэнс Палмер оценил вероятность организации трилогии Джона Джонса с Даниэлем Кормье в рамках борцовской схватки под эгидой их организации.

Джон Джонс globallookpress.com

«Физически я не представляю, как это может произойти, но мы уже говорили об этом в прошлом. На нашем последнем мероприятии в Далласе был Джон, он присутствовал вместе с выступавшим Гейблом Стивенсоном, и это было круто.

Джон всегда был отличным парнем. Мы с ним и его братом всегда были в хороших отношениях. Думаю, все будет зависеть от обстоятельств. Люди, конечно, хотят этого поединка, но это из тех вещей, которые могут произойти, только если сойдутся все звезды.

Чтобы это произошло, нужно решить множество организационных вопросов. Думаю, если бы они оба действительно хотели такой трилогии, мы могли бы ее устроить, но конкретных сроков нет», — сказал Палмер.