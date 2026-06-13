Дважды бывший претендент на титул UFC в полулегком весе Диего Лопес заявил, что его бой со Стивом Гарсией в Белом доме закончится очень быстро.

Диего Лопес globallookpress.com

«Фанаты могут рассчитывать на лучший бой из всех, что они когда-либо видели. На мой взгляд, у Стива Гарсии идеальный стиль для того, чтобы устроить грандиозное шоу. У меня тоже подходящий стиль для этого. Я всегда стремлюсь к победе, как и Стив Гарсия. За свою карьеру он оформил 15 финишей. У меня за карьеру их было 22. Я на 100 % уверен, что наш бой не продлится долго»

Гарсия занимает девятую строчку в рейтинге полулегкого веса UFC и идет на серии из семи выигранных поединков кряду, в шести из которых он победил досрочно. Лопес располагается на втором месте в ростере. Свой последний бой он проиграл по очкам Александру Волкановски.