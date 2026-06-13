Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья не видит шансов у Джастина Гейджи в бою с Илией Топурией.

Исраэль Адесанья globallookpress.com

«На самой масштабной арене в истории единоборств, на главном турнире, я думаю, Илия Топурия одержит очередную победу, улучшит свой рекорд до 18:0 и сделает то, что делал снова и снова — побьет очередную легенду. Илия войдет в историю, как один из величайших бойцов»

Поединок Топурии и Гейджи станет главным событием вечера на турнире в Белом доме 15 июня. Илия является действующим чемпионом UFC в легком весе.

Для него это будет первая защита пояса. Гейджи занимает первую строчку в рейтинге категории до 70 кг. Ему также принадлежит временный пояс.