Восходящая звезда тяжелого веса UFC Джош Хокит опроверг слухи Алекса Перейры о своем увольнении из промоушена.

Джош Хокит globallookpress.com

«Перейра может говорить что угодно. Когда ты выкладываешься в клетке так, как я выкладывался в последнем бою, думаю, что я никуда не денусь. К тому же, я только что подписал контракт на 8 боев, так что Перейра просто болтает.

Может, он просто убегает от меня. Он напуган и надеется, что глава UFC Дана Уайт меня уволит. Неважно, что я говорю, самое главное — это то, о чем говорят мои кулаки»

Ранее у Хокита и Перейры случился конфликт на предсезонной пресс-конференции, посвященной турниру в Белом доме, где оба бойца проведут поединки.