Спортивный комментатор Даниэль Кормье считает, что появление Конора Макгрегора в октагоне, спустя 5 лет, положительно повлияет на всю индустрию ММА.

Конор Макгрегор globallookpress.com

«Это будет грандиозный бой. Думаю, теперь мы увидим двух взрослых парней. В первый раз они дрались еще детьми. Макс Холлоуэй был ребенком, Конор был ребенком. Теперь эти парни будут сражаться, как взрослые мужчины. Сложно представить, что после этого события может произойти что-то еще масштабнее. Но каждый раз, когда на сцене появляется Конор Макгрегор, все становится масштабнее и лучше. С этим человеком в мире боев спорт становится лучше»

11 июля на турнире UFC 329 Конор Макгрегор проведет ответный поединок против Макса Холлоуэя в полусреднем весе. Их бой станет главным событием вечера.