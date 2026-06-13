Генри Хуфт, тренер бывшего претендента на титул UFC в легком весе Майкла Чендлера, сообщил, что поединок против Маурисио Руффи в Белом доме станет последним в карьере его подопечного.

Майкл Чендлер globallookpress.com

Вне зависимости от результата данного противостояния, 40-летний американец повесит перчатки на гвоздь. На текущий момент Чендлер занимает 13-ю строчку в рейтинге легкого веса UFC.

Последний поединок он проиграл техническим нокаутом Пэдди Пимблетту в третьем раунде. До этого уступил единогласным решением судей Чарльзу Оливейре в реванше.

Его очередной оппонент идет девятым в рейтинге легкой весовой категории. Руффи в последнем поединке нокаутировал во втором раунде Рафаэля Физиева. У Маурисио 4 победы и одно поражение в UFC.