Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски дал прогноз на реванш Конора Макгрегора против Макса Холлоуэя на UFC 329 11 июля.

Александр Волкановски globallookpress.com

«Конор давно не выходил драться. Он по-прежнему опасен. Макгрегор очень резкий, взрывной, у него по-прежнему хороший тайминг. Вопрос в том, такой же ли у него тайминг, как в те времена, когда он был двукратным чемпионом?

Скорее всего, нет. Но он равно очень опасен, и Макс это понимает. Я думаю, Холлоуэй примет правильное решение и не будет сразу бросаться в бой, а начнет активнее работать с Конором в последующих раундах.

Макгрегор очень вспыльчив, но это может сыграть с ним злую шутку. Такой долгий перерыв даст о себе знать, и его острота сойдет на нет гораздо быстрее», — добавил Волкановски.