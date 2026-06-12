Чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBC Девин Хэйни рассказал, в каком случае он готов провести бой с Шакуром Стивенсоном.

Шакур Стивенсон (справа) globallookpress.com

«Дай угадаю, мне нужно перейти в твою весовую категорию, чтобы бой состоялся, просто потому, что ты так сказал?», — написал Стивенсон в соцсетях.

«Когда бы ты ни пришел в мою весовую категорию, давай сделаем это. А пока я буду драться с Кейшоном Дэвисом», — ответил Хейни.

Шакуру сейчас принадлежит титул WBC в первом полусреднем весе, что на категорию ниже той, где выступает Девин.

Оба боксера ранее не потерпели ни единого поражения в профессиональной карьере. У Стивенсона 25 выигранных боев кряду. Хэйни одержал 33 победы.