Девятый номер рейтинга легкого веса UFC Маурисио Руффи изъявил желание страховать главный бой в Белом доме с участием Илии Топурии и Джастина Гейджи, где на кону будет титул чемпиона в их категории.

Илия Топурия и Джастин Гейджи globallookpress.com

«Я на 100 % предан этому делу и буду готов сразиться за чемпионский титул. Если я понадоблюсь UFC и что-то случится, я сделаю чемпионский вес. Я, конечно, на 100 % сосредоточен и готов к своему предстоящему бою, но UFC может на меня рассчитывать. Я готов побороться за титул»

Маурисио Руффи в предыдущем поединке одержал победу нокаутом во втором раунде над Рафаэлем Физиевым. На турнире в Белом доме бразилец подерется с бывшим претендентом на титул в легком весе Майклом Чендлером.

40-летний американец идет 13-м в рейтинге. Свой последний бой он проиграл нокаутом Пэдди Пимблетту.