Чемпион UFC в двух весовых категориях Алекс Перейра, по информации инсайдеров, станет самым высокооплачиваемым участником грядущего турнира в Белом доме.

Алекс Перейра globallookpress.com

Ивент состоится 15 июня в честь 250-летия независимости Соединенных Штатов Америки. Алекс будет драться в рамках со-главного события вечера против Сирила Гана.

На кону противостояния временный титул в тяжелом весе. Перейра гарантировано получит за данный поединок 10 миллионов долларов.

Такую сумму не заработает ни один участник турнира. Напомним, что для Алекса это дебютный поединок в категории до 120 кг. В последнем бою он нокаутировал в реванше Магомеда Анкалаева в полутяжелом весе.