Спортивный комментатор Даниэль Кормье высказался о сложной ситуации действующего чемпиона Тома Аспиналла с контрактом UFC.

Том Аспиналл globallookpress.com

«Нам нужно, чтобы Том Аспиналл был на одной волне с UFC, потому что именно здесь дерутся лучшие тяжеловесы мира. А Том Аспиналл — один из лучших тяжеловесов. Сейчас он и вовсе лучший тяжеловес в мире, потому что он чемпион, а нам нужен чемпион в следующем бою»

В начале 2026 года Аспиналл заключил соглашение с известным боксерским промоутером Эдди Хирном, который ведет с лигой Даны Уайты переговоры о финансовых условиях.

Накануне он заявил, что не позволит своему клиенту драться по текущему соглашению. Хирн предложил Аспиналлу перейти в бокс, где, по его словам, гонорары чемпиона UFC вырастут в 5 раз.