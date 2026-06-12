Экс-чемпион UFC в полутяжелом и среднем дивизионах Алекс Перейра поддержал своего самого принципиального соперника в карьере Исраэля Адесанью на фоне серии из четырех поражений подряд.

Исраэль Адесанья globallookpress.com

«Кто я такой, чтобы судить Адесанью? У этого парня была блестящая карьера. Такое может случиться с каждым. Я только что подписал контракт на восемь боев, и завтра это может случиться и со мной. Кто сказал, что я выиграю восемь боев подряд? Я могу начать проигрывать. Такое может случиться, понимаете, о чем я?»

Перейра и Адесанья провели друг с другом 4 очных поединка. Первые два состоялись в рамках промоушена по кикбоксингу GLORY, где оба раза выиграл Алекс.

В UFC в первом поединке за титул в среднем весе верх также взял «Поатан». В заключительном бою Адесанья выиграл, нокаутировав Перейру во втором раунде. Тогда «Иззи» вернул себе пояс чемпиона UFC.