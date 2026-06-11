Действующий чемпион UFC в легком весе Илия Топурия объяснил, почему не намерен жать руку Джастину Гейджи после боя на турнире в Белом доме.

Илия Топурия globallookpress.com

«Я всегда хотел его нокаутировать. Но на этот раз я бы пожал ему руку после того, как отправил бы его в нокаут, и проявил бы уважение. Однако после его слов все будет по-другому. Я не собираюсь относиться к нему с уважением»

Топурия утверждает, что его мнение о Гейджи изменилось после того, как Джастин упомянул о недавнем разводе соперника во время интервью, посвященного предстоящему бою. «Хайлайт» подшутил, что понимает, почему бывшая жена Илии захотела расторгнуть с ним брак.

«Мне всегда казалось, что Гейджи ненормальный. Он только что это подтвердил. Так что я не удивлен», — сказал в конце Топурия.