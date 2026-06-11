Двойной чемпион UFC Алекс Перейра поделился слухами об увольнении восходящей звезды тяжелого дивизиона Джоша Хокита из организации сразу по окончании турнира в Белом доме.

Алекс Перейра globallookpress.com

«Я стараюсь даже не думать об этом парне и не строить догадок о нашем бое, потому что для этого нет причин. Мы не можем исключить его из списка участников в Белом доме, Хокит уже заявлен, так что он будет драться, но я слышал кое-что интересное.

Я даже не знаю, останется ли он в этой организации в будущем. Он будет драться в Белом доме, но даже не знаю, будет ли он в UFC выступать дальше.

Этот вид спорта смотрит огромная аудитория, там есть дети, семьи, обычные люди, и многое из того, что Хокит делает и говорит, просто очень неуважительно», — сказал Перейра.