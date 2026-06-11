По словам временного чемпиона UFC в легком весе Джастина Гейджи, Илия Топурия очень зря недооценивает его перед их боем на турнире в Белом доме 15 июня.

Джастин Гейджи globallookpress.com

«Он столько раз ошибался насчет меня. Когда Илия узнал, что я собираюсь драться с Пэдди Пимблеттом, он сказал, что у меня нет шансов. Но я выиграл тот бой.

Я не знаю, почему он думал именно так. Но это безумный вид спорта. Он мог бы нокаутировать меня в первые две минуты.

И дело не в том, что он намного лучше меня. Дело в том, что этот вид спорта просто безумный, и в нем может случиться все что угодно»

Топурия является действующим чемпионом UFC в легком весе. Грузин ранее выиграл все 17 поединков в карьере.