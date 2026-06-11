Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл дал прогноз на поединок Джастина Гейджи против Илии Топурии, который возглавит турнир в Белом доме 15 июня, посвященный 250-летию независимости США.

Том Аспиналл globallookpress.com

«Гейджи может его нокаутировать, но шансы невелики. Я склоняюсь в пользу Илии Топурии. Но если Топурия и сможет победить, то только нокаутом. Думаю, бой будет напряженным, но Илия победит нокаутом в третьем или четвертом раунде»

Гейджи сейчас принадлежит временный титул UFC в легком весе. В январе 2026 года он взял пояс в поединке с Пэдди Пимблеттом, победив его единогласным решением судей.

Топурия в последний раз дрался летом прошлого года. Тогда грузин нокаутировал в первом раунде Чарльза Оливейру в поединке за вакантный пояс в легком весе.