Рекордсмен UFC по количеству нокаутов в полусреднем весе Мэтт Браун заявил, что третий титул не сделает Алекса Перейру величайшим бойцом в истории.

Алекс Перейра globallookpress.com

«Иногда путают понятия самый титулованный и величайший. Что касается самого титулованного бойца, то, думаю, если Перейра выиграет третий пояс, можно будет так сказать. Я все равно не думаю, что это так, но допускаю такую возможность. У него три титула. Такого больше никто не делал.

Это, как с Флойдом Мейвезером. Ни один настоящий историк бокса не назовет его величайшим боксером всех времен, но является ли он самым успешным боксером в истории? С большим отрывом — да.

Часто, когда люди рассуждают о величайших боксерах в истории, они путают это понятие с другими способами описания их величия. Также и с Алексом. Я не думаю, что хоть кто-то назовет его величайшим бойцом всех времен, даже если он выиграет бой у Гана в Белом доме и возьмет пояс», — добавил Браун.