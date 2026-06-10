Генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что действующий чемпион промоушена в среднем весе Шон Стрикленд может посетить турнир в Белом доме 15 июня, тем самым опровергнув недавние слухи.

Шон Стрикленд globallookpress.com

«Судя по всему, у нас тут все под запретом. Конечно, Шону Стрикленду не запрещено посещать турнир в Белом доме. Но мы не хотим, чтобы он приближался к людям. Он появляется на турнирах Power Slap и затевает драки.

Сам Шон ясно дал понять, что не хочет участвовать в грядущем мероприятии, и по слухам, ему якобы дали запрет на посещение. Но это все слухи. Никого не забанили»

Шон Стрикленд в последний раз дрался на турнире UFC 328 10 мая. Тогда он одолел раздельным решением судей Хамзата Чимаева, вернув себе титул.